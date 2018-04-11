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Украина
Дефицит мест на кладбищах Украины привел к одобрению захоронений в парках
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    Дефицит мест на кладбищах Украины привел к одобрению захоронений в парках

    10:16  11 Апреля 2018  /обновлено: 10:16  11 Апреля 2018
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    На Украине предлагают хоронить покойников в парках из-за дефицита мест на кладбищах

    Украинское правительство намерено переписать правила, по которым в стране хоронят умерших, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах. Среди инициатив авторов нового законопроекта, уже внесенного в Раду, — предложение хоронить покойников в лесопарках и парках культуры. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей украинский эксперт Денис Гаевский, новый законопроект смотрится дико даже на фоне всех предыдущих инициатив действующего кабинета министров.

    Проект закона под номером 8248, который кабмин Украины подал в Верховную раду в начале апреля, призван «стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации». Также этот документ вводит понятие «биозахоронения», смысл которого сам по себе звучит кощунственно по отношению к умершим.

    Под этим термином в правительстве Украины подразумевают захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение пяти лет материалов. При этом такой способ захоронения не предполагает установки могильных плит, памятников и самых простых надгробий. При «биозахоронении» возможна лишь установка родственниками «информационной таблички» об умершем.

    Но самый дикий момент, упомянутый в новом законопроекте, — хоронить по «утилизационной технологии» на Украине можно будет не только на кладбищах (мест на которых в крупных городах страны уже практически не осталось), но и… в лесопарках, а также в парках культуры и отдыха. Правда, для этого местные власти должны будут дать разрешение на выделение под захоронения специальных участков в парках.

    Украинские эксперты и СМИ, впечатленные этой инициативой, уже представили себе картину, как в одной части парка прогуливаются пенсионеры и мамы с детьми, а в нескольких десятков метрах от них проходит церемония похорон. Украинцы уже называют новый законопроект «верхом цинизма властей» и говорят, что сами по себе такие формулировки являются неуважительными по отношению к обществу и памяти умерших.

    На Украине предлагают хоронить покойников в парках из-за дефицита мест на кладбищах

    При этом правительство Украины намерено законодательно закрепить и понятие «подхоронения» — то есть захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это, согласно тому же законопроекту, можно будет по истечении 20 лет с момента последнего захоронения, а также с согласия владельца такой могилы. Если владельца могилы найти не удастся, то для «подхоронения» достаточно будет получить разрешение у местных властей.

    По словам экспертов, если новые «кладбищенские» инициативы кабмина поддержит парламент, то закон вступит в силу через полгода после официальной публикации. Впрочем, как заявил корреспонденту ФАН политолог Денис Гаевский, он искренне надеется, что до утверждения новых норм дело все же не дойдет — даже с учетом специфики работы нынешнего состава Рады.

    «Депопуляция и резкое увеличение смертности стали на Украине весьма актуальными трендами последних лет, — отметил Гаевский. — С 2014 года естественная убыль населения в стране, соответствующая разнице между рождаемостью и смертностью, достигла 700 тысяч человек. Как ни крути, но это гигантская, катастрофическая цифра. Неудивительно, что в связи с этим во многих украинских городах, в том числе в Киеве, возник острый дефицит мест на кладбищах».

    Однако даже на этом фоне известие, что Верховная рада может законодательно закрепить возможность хоронить граждан страны на территории парков культуры и лесопарков, выглядит довольно дико, — отметил эксперт. С 2014-го на Украине повидали массу абсурда, но до похорон в парках дело еще не доходило, говорит он.

    «Да, с 2014 года мы на Украине видели массу различных странных и абсурдных законопроектов, но до такого, по правде говоря, все же не доходило. Честно говоря, довольно сложно предположить, что в XXI веке в цивилизованной стране покойников будут хоронить в местах публичного отдыха.

    Посмотрим, как этот законопроект воспримут в Раде, и как ситуация будет развиваться дальше. Но очень не хотелось бы, чтобы мы на Украине в итоге стали свидетелями такого дикого подхода к похоронам и такого неуважительного отношения к собственным гражданам», — резюмировал Денис Гаевский.

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    Автор: Василий Таран специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #украина #похороны #кладбища
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