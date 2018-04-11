«Антенна ждала своего часа»: авиамеханик прокомментировал крушение Ми-8 в Хабаровске

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Хабаровск, 11 апреля. Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске, в результате которого погибли шесть человек, не было вызвано неисправностью технического оборудования, уверен авиамеханик Дмитрий Машкин, который более пяти лет обслуживает вертолеты Ми-8. Наиболее вероятной причиной механик считает одну из высоких антенн, расположенных по пути следования тренировочного полета — вероятнее всего, экипаж просто не заметил один из удерживающих тросов антенной башни.

Механик подчеркнул, что Ми-8 является очень надежной машиной — а неопытный экипаж, осуществлявший полет под руководством инструкторов, не отпустили бы в полет в плохую погоду на вертолете, техническая исправность которого вызывала бы сомнения.

«Инструкторы, которые в этом полете вводили командира и бортмеханика, были людьми очень опытными. В воздухе им надо было отработать несколько упражнений и, скорее всего, машина зацепилась за антенну», — рассказал Машкин.

Как рассказал авиамеханик в беседе с «Комсомольской правдой», с антенной, которая могла стать причиной гибели экипажа Ми-8 авиакомпании «Восток», уже происходили неприятные инциденты.

«Вертолеты опасно близко проходили рядом с ней. Может быть из-за плохой погоды экипаж просто не увидел тросы, вовремя не среагировал на опасность. Антенна эта давно ждала своего часа, вот и дождалась», — подытожил техник.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о падении Ми-8 на пустыре, расположенном на окраине Хабаровска. После удара о землю вертолет загорелся, никто из находившихся на борту не выжил. Спасатели нашли на месте падения оба бортовых самописца вертолета.

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