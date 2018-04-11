Приехавший на военную выставку россиянин утонул в Индии
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Москва, 11 апреля. Россиянин, приехавший в Индию на международную выставку военной техники DefExpo, утонул в Индийском океане в городе Махабалипурам.
Как сообщает издание The Times of India, во время купания 55-летнего мужчину опрокинула сильная волна. Вытащить россиянина на сушу удалось только спустя некоторое время, спасти ему жизнь не удалось. В больнице медики констатировали смерть россиянина, пишет URA.RU.
По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало утопление. Окончательная причина смерти будет оглашена после вскрытия.
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