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Приехавший на военную выставку россиянин утонул в Индии
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    Приехавший на военную выставку россиянин утонул в Индии

    9:38  11 Апреля 2018
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    Приехавший на военную выставку россиянин утонул в Индии

    Москва, 11 апреля. Россиянин, приехавший в Индию на международную выставку военной техники DefExpo, утонул в Индийском океане в городе Махабалипурам.

    Как сообщает издание The Times of India, во время купания 55-летнего мужчину опрокинула сильная волна. Вытащить россиянина на сушу удалось только спустя некоторое время, спасти ему жизнь не удалось. В больнице медики  констатировали смерть россиянина, пишет URA.RU.

    По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало утопление. Окончательная причина смерти будет оглашена после вскрытия.

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    Автор: Василий Котов
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    #индия #смерть #океан #россиянин #утопление
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