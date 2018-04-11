Украине просто некуда деваться: зачем Киев вводит санкции против российских бизнесменов

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Украинский президент Петр Порошенко в ходе визита в Германию заявил, что Украина введет санкции в отношении ряда крупных российских бизнесменов, которые будут «максимально гармонизированы» с санкциями США. По мнению украинских экспертов, новые ограничительные меры невыгодны для Киева. Однако, как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) политолог эксперт УИАМП Николай Спиридонов, «Украина вынуждена пойти на это, потому что ей уже просто некуда деваться».

О введении санкций против олигархов из РФ украинский президент Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Несколько дней назад я дал поручение СБУ, кабинету министров и секретарю СНБО подготовить соответствующее решение, которое в ближайшие дни будет вынесено на заседание СНБО. Санкции против олигархов из РФ однозначно будут введены, — заявил Порошенко. — Безусловно, к санкциям будут привлечены и Олег Дерипаска, и другие олигархи, которые являются ключевыми участниками российских процессов. В том числе — по активной работе в Крыму, поставкам оружия в российскую армию и т.д. Реакция Украины будет решительной и быстрой», — резюмировал он.

Порошенко добавил, что санкции будут «максимально гармонизированы» с решениями правительства США.

По этому поводу политолог, эксперт УИАМП Николай Спиридонов заявил ФАН следующее:

— Отношения между РФ и Украиной сегодня строятся достаточно парадоксальным образом. С одной стороны, на Украине законодательно зафиксировано, что «Россия — это страна-агрессор». С другой стороны, взаимный товарооборот между двумя странами в 2017-м серьезно вырос — как минимум на 39%. Кроме того, недавно было заявлено о создании в России еще одного, нового украинского консульства — оно будет открыто в Ростове-на-Дону. На этом фоне президент Петр Порошенко, будучи в Берлине, заявил о скором введении Украиной санкций против российских олигархов, которые будут «запараллелены» с американскими. Честно говоря, со стороны это выглядит как некие политические метания из стороны в сторону, слабо коррелирующие между собой. Некоторые эксперты даже делают из этого вывод об отсутствии у Украины единой, внятной политики в отношении России.

Тем не менее, заметил эксперт, последнее решение руководства страны некоторые признают вполне логичным. В конце концов, именно Украина стала одной из главных причин введения санкций против Москвы. Если санкции против российских бизнесменов вводит коллективный Запад, то Украина просто обязана к ним присоединиться — в противном случае, это выглядело бы странно.

«Каков будет экономический эффект от этих санкций? Учитывая достаточно внушительный товарооборот между Украиной и Россией, а также по-прежнему высокую «завязанность» Украины на российскую экономику, это решение вряд ли окажет позитивное влияние на нашу страну. Скорее всего, Украина понесет от этого новые убытки, исчисляемые десятками миллионов долларов. Но, возможно, это решение будет правильным для Киева с политической точки зрения. Ведь сегодня Украине просто некуда деваться — нашим властям просто приходится сворачивать экономические отношения с Россией, чтобы следовать в общем тренде западной политики», — резюмировал Спиридонов.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый «кремлевский доклад». Новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, которое, впрочем, так и не получило документальных подтверждений.

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