Миллиардер-владелец магазинов OBI без вести пропал в Альпах

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Берн, 11 апреля. В Альпах на границе Италии и Швейцарии без вести пропал владелец магазинов OBI, немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Согласно имеющимся данным, увлекающийся горными лыжами 58-летний бизнесмен исчез в зоне вершины Маттерхон еще 7 апреля. Отмечается, что последний сигнал его смартфона был зафиксирован вечером того же дня, пишет Infox.ru.

Родственники немецкого миллиардера взяли на себя расходы на его поиски, однако поисково-спасательная операция осложняется сложными метеоусловиями, сообщает «URA.RU».

«Беря во внимание плохие погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, потому что это небезопасно», — рассказал координатор поисково-спасательной операции с итальянской стороны Адриано Фавре.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются, пишут «Дни.ру».

Хауб является управляющим директором холдинга Tengelmann Group, который контролирует огромное количество розничных фирм и торговых сетей. По подсчетам журнала Forbes, состояние миллиардера оценивается в $4,5 млрд.

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