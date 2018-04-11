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США, Британия и Франция не решились нанести удар по Сирии
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    США, Британия и Франция не решились нанести удар по Сирии

    9:47  11 Апреля 2018  /обновлено: 9:51  11 Апреля 2018
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    США, Британия и Франция не решились нанести удар по Сирии

    Вашингтон, 11 апреля. Власти США, Британии и Франции провели расширенные консультации по вопросу нанесения удара по Сирии к концу текущей недели, однако никакого твердого решения так и не смогли принять.

    Информацию об обсуждении «различных сценариев действий» в САР распространило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. Один из собеседников AP утверждает, что на повестку встречи были вынесены военные операции, куда более масштабные, чем авиаудар, который Штаты нанесли в апреле прошлого года по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат». Тогда массированную ракетную атаку Вашингтон объяснил тем, что на объекте якобы базировались самолеты с химоружием, хотя доказательств этого представлено не было.

    Как уточнили высокопоставленные чиновники, в частности, Вашингтон, Париж и Лондон думают о том, чтобы «не дать возможность Асаду осуществить новые атаки, ударив по военным объектам, которые позволяют осуществлять такие атаки».

    Напомним, обвинения в адрес Дамаске о химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте МИД России назвал информационным вбросом. Цель его, как считают в министерстве, является попытка выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Кроме того, о готовящейся в Гуте провокации  с инсценировкой применения химоружия со стороны боевиков в Генштабе ВС РФ сообщали еще 13 марта. По мнению российских военных, провакацию Штаты хотят затем используют как повод для удара по Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #франция #британия
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