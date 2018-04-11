Назарбаев высоко оценил добрые личные отношения с Путиным

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Астана, 11 апреля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время получения верительных грамот от послов, заявил, что высоко оценивает добрые личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я высоко оцениваю добрые личные отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он, добавив, что убедительная победа Путина на президентских выборах говорит о высокой оценке народом курса главы государства на процветание страны и укрепление геополитической роли России.

Назарбаев отметил, что отношения России и Казахстана являются эталоном межгосударственных связей, «служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества». Глава Казахстана напомнил, что благодаря сотрудничеству государств в настоящее время успешно функционирует Евразийский экономический союз.

В церемонии вручения президенту Казахстана верительных грамот принимал участие посол России Алексей Бородавкин.

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