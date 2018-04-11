Мы не можем давать преференций: сенатор считает, что США будут обострять ситуацию в Сирии до конца

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Вашингтон, 11 апреля. Американский глава Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, Москва должна быть готова к ответу всеми имеющимися способами и средствами, которые у нее имеются. Об этом в среду сообщил сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, и Россия для предотвращения ракетного удара должна быть готова к ответу всеми имеющимися у нее средствами, которые у нее есть, и не только в Сирии», — передает слова Морозова РИА Новости.

Российский сенатор решительно подчеркнул, что это может привести к необратимым последствиям и серьезному урону для военного потенциала Соединенных Штатов.

Морозов также полагает, что своими заявлениями и действиями глава Белого дома «не оставляет РФ никакого шанса не ответить».

Напомним, Вашингтон и его западные союзники обвинили сирийские власти в якобы «химической атаке» в сирийском городе Дума и пригрозили силовыми действиями. США наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море.

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