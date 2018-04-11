Аккаунты с многочисленной аудиторией предложили штрафовать за фейки о ЧС

В закладки

Москва, 11 апреля. Россиян, владеющих в социальных сетях аккаунтами с многочисленной аудиторией, могут начать штрафовать за распространение недостоверной информации во время чрезвычайных ситуаций, а также за разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Соответствующее предложение направил в комитет Госдумы по информполитике экспертный совет молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте, участие в подготовке инициативы приняли пранкеры Вован и Лексус, пишет RT.

По словам председателя совета Ильи Зотова, молодые специалисты считают необходимым обязать соцсети ввести реестр блогеров и пабликов в соцсетях, аудитория которых превышает 100 тысяч человек, и верифицировать их. Как пояснил Зотов, это необходимо для того, чтобы блогеры в публикациях опирались на достоверную информацию и не вводили людей в заблуждение.

«Такие нормы не станут ограничениями, а позволят сформировать культуру обмена информацией», — подчеркнул он.

По мнению специалистов, реестр и верификация позволят идентифицировать владельцев страниц и пабликов, распространяющих фейки, и применить к ним административное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч людей.

Должностных лиц за распространение недостоверных сведений и сообщений, призывающих к вражде, предлагается наказывать штрафами в размере от 200 до 400 тысяч рублей, юрлиц – от 600 тысяч до миллиона рублей. В том случае, если посты повлекли за собой тяжкий вред, лица, которые их опубликовали, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, согласно инициативе, соцсети по требованию Роскомнадзора будут обязаны удалять такого рода посты в течение трех дней. В противном случае им придется заплатить от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, как сообщало URA.RU, пранкеры Вован и Лексус заявили, что намерены разработать закон о фейках после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда в соцсетях массово распространялись недостоверные сведения о числе погибших при пожаре.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.