Донбасс: ВСУ обстреляли Донецк и Спартак, есть пострадавшие

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Донецк, 11 апреля. Утром в среду украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по районам на окраине Донецка, а также ближайшим населенным пунктам — селу Спартак и селу Старомихайловка.

В ходе начавшегося ранним утром обстрела украинские силовики использовали средние и тяжелые минометы, а также ствольную артиллерию. В общей сложности было выпущено около 200 снарядов калибра 122 мм и мин калибра 82 и 120 мм.

«С 05.10 обстрелу на Донецком направлении подверглись: поселок шахты Абакумова, район Вольво-центра, Спартак и Старомихайловка», — сообщили в оперативном командовании ДНР.

Результате утреннего обстрела получили повреждения три домостроения в черте Донецка, а также еще три — в Старомихайловке и поселке шахты Абакумова. Пострадали три человека — ранения в ходе обстрела получили двое жителей Старомихайловки и один мужчина из Куйбышевского района, они были доставлены в донецкую больницу.

Ранее «Газета.ru» писала о введении с 30 марта «пасхального перемирия» — однако положения перемирия были нарушены практически сразу же после его введения. При этом, как указывали эксперты Ura.ru, заявления Порошенко и других официальных лиц в Киеве свидетельствуют о том, что уже в мае ВСУ может начать массированное наступление в Донбассе.

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