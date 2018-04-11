В Хабаровском крае четверг объявлен днем траура по погибшим при крушении Ми-8

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Хабаровск, 11 апреля. Власти Хабаровского края объявили четверг днем траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. Будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8.

«Сейчас готовим распоряжение, но решение уже принято – завтра день траура в Хабаровском крае», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Как сообщалось ранее, вертолет авиакомпании «Восток» упал в среду в 11.30 (04.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны в Хабаровске. На борту находились шесть человек, все они погибли. В правительстве уже назвали имена жертв крушения, а также пообещали их семьям оказать всю необходимую помощь.

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