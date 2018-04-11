Лондону не хватило доказательств от США совершения химатаки в Думе

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Лондон, 11 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала президенту США Дональду Трампу, что Лондону, прежде чем присоединиться к возможному нанесению военного удара по Сирии, нужно больше доказательств совершения правительственными войсками предполагаемой химической атаки в городе Дума.

Как пишет The Times, Мэй и Трамп побеседовали по телефону. Премьер Великобритании заявила, что при этом международное сообщество «должно отреагировать».

Ранее Трамп пригрозил принять меры военного характера в Сирии против Дамаска в связи с якобы применением химического вещества в населенном пункте Дума под Дамаском. Ранее «Белые каски» сообщили о якобы состоявшейся химической атаке хлором. Организация заявила, что погибли десятки человек. В министерстве иностранных дел данное заявление назвали вбросом. В Минобороны РФ подчеркнули, что «Белые каски» не являются источником достоверных новостей и распространяют фейки.

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