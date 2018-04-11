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СМИ узнали о вариантах сценария силовой операции США против Сирии
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    СМИ узнали о вариантах сценария силовой операции США против Сирии

    9:14  11 Апреля 2018
    2739

    СМИ узнали о вариантах сценария силовой операции США против Сирии

    Вашингтон, 11 апреля. Американскому лидеру Дональду Трампу представили на изучение несколько вариантов применения силы против Сирийской Арабской Республики в ответ на предполагаемое применение «химического оружия» в сирийском городе Дума. Предложения включают также нанесение ракетных ударов по нескольким мишеням в течение более одних суток. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

    Согласно информации газеты, глава Белого дома со своими советниками в минувший вторник изучил планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем годом ранее по военному аэродрому, расположенному в провинции Хомс.

    СМИ узнали о вариантах сценария силовой операции США против Сирии

    Вашингтон полагает, что аналогичная силовая акция на этот раз не подействует на официальный Дамаск. По этой причине проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и долгоиграющей операции, пишет газета.

    Напомним, в начале апреля прошлого года по распоряжению Трампа по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс были выпущены почти 60 крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). США назвали эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля того же года «химического оружия» в провинции Идлиб. Однако Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств относительно того, что Дамаск причастен к предполагаемой «химатаке».

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    Автор: Дана Балан
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    #дональд трамп #сша #сирия #трамп #химоружие
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