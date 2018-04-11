СМИ узнали о вариантах сценария силовой операции США против Сирии

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Вашингтон, 11 апреля. Американскому лидеру Дональду Трампу представили на изучение несколько вариантов применения силы против Сирийской Арабской Республики в ответ на предполагаемое применение «химического оружия» в сирийском городе Дума. Предложения включают также нанесение ракетных ударов по нескольким мишеням в течение более одних суток. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласно информации газеты, глава Белого дома со своими советниками в минувший вторник изучил планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем годом ранее по военному аэродрому, расположенному в провинции Хомс.

Вашингтон полагает, что аналогичная силовая акция на этот раз не подействует на официальный Дамаск. По этой причине проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и долгоиграющей операции, пишет газета.

Напомним, в начале апреля прошлого года по распоряжению Трампа по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс были выпущены почти 60 крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). США назвали эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля того же года «химического оружия» в провинции Идлиб. Однако Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств относительно того, что Дамаск причастен к предполагаемой «химатаке».

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