Довести Трампа до импичмента: эксперт объяснил, почему Британия отказала США в атаке по Сирии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки на территории Сирийской Арабской Республики (САР), прежде чем присоединится к нанесению удара по этой стране. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии», — сообщает газета Times.

Издание уточняет, что британский премьер не стала соглашаться на участие в «быстрой расплате».

Многозадачный план

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что ситуация вокруг Сирии демонстрирует решимость западной коалиции глобалистов и даже шире — политических элит Запада из разных лагерей — не запутаться во всем многообразии целей, которые они перед собой поставили. Эксперт уверен, что нагнетание обстановки вокруг Сирии — это реализация большого многозадачного плана. Главное — это еще больше нагнести истерии вокруг России, раздуть еще больше образ врага и обосновать новые санкционные меры.

«Главный приз в этой задаче — приостановление проекта «Северный поток-2». Обратим внимание на активизацию режима Порошенко. Он в открытую грозит Германии последствиями этого проекта. Плюс, вчера резко обострилась ситуация в Донбассе. Идут обстрелы территории ДНР. Не забудем и о провокации Украины в отношении крымских рыбаков судна «Норд», которая длится уже несколько дней. Попутная задача в этой игре — довести Трампа до импичмента, обвиняемого в связях с Россией», — пояснил Игорь Рябов.

Втягивание Трампа в сирийскую повестку — это дополнительный фронт атаки на него, причем его противники играют на его психологии и вспыльчивости. Последние недели демократы давили на Трампа в плане решительных действий против Асада.

«Он же в ответ им еще 29 марта сделал заявление о том, что надо вывести из США все американские войска. Военное командование ему возразило, и вот итог — химическая провокация, которая вернула Трампа в повестку. Точнее, это сделали его советники — Мэттис и только что приступивший официально к своим обязанностям Болтон. Но вот сейчас, как только ситуация стала накаляться, разнообразные партнеры Трампа уже отговаривают его от нанесения удара. Они говорят, что это рискованно, что это «полумера», которая никак не повредит Асаду и позволит России опять защитить режим и усилить свой авторитет в регионе. Вот и Мэй не готова подписываться под авантюрой. Требует расследования в Думе, уж лучше бы она так вела себя в деле Скрипаля. Плюс еще француз Макрон, отражая позицию крупных европейских финансовых кланов, стопорит эскалацию напряженности: Франция не готова помогать (да и нечем по сути)», — добавил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, в чем они все едины — так это в том, чтобы компенсировать неосуществимость своих военных угроз новым витком санкций. Рябов заметил, что наша либеральная общественность транслирует внутри России совсем другую повестку: пугает войной, которой не будет.

«Либеральная общественность внутри России успокаивает тем, что якобы если мы «пойдем США навстречу», то и виток санкций будет остановлен. Вот в этом суть ситуации сегодня, как мне кажется. Несмотря на милитаризированность обстановки, речь, прежде всего, идет о проблематике суверенитета. Против России и ее суверенитета действуют страны, которые отдали свой суверенитет США. И наша задача — реализовать ответ именно на эту реальную угрозу», — резюмировал Игорь Рябов.

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