Компания Apple удалит из AppStore приложение такси «Максим» из-за санкций

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Москва, 11 апреля. Американская корпорация Apple потребовала удалить из AppStore российское приложение для вызова такси «Максим». Как пишет RNS, удаление связано с введением антироссийских санкций в Вашингтоне.

Как говорится в уведомлении компании, при распространении приложений в AppStore компания Apple должна соблюдать американские законы. Согласно санкциям, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными с государствами, на которых действуют ограничительные меры США. При этом отмечается, что разработчик должен удалить приложение из AppStore в течение двух недель. В ином случае американская компания примет решение самостоятельно.

Напомним, ранее Вашингтон заявил о введении новых санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц.

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