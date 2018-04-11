Российские ученые создадут многокубитный квантовый компьютер к 2021 году

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Москва, 11 апреля. В текущем году в России начнутся работы по реализации проекта многокубитного квантового компьютера. Как сообщил руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований РФ Сергей Гарбук, квантовая вычислительная система будет реализована в рамках соглашения между ФПИ, Внешэкономбанком и компанией «ВЭБ Инновации», также МГУ им. Ломоносова и АНО «Цифровая экономика».

Для создания квантового компьютера будут использованы две базовые технологии создания квантовых логических элементов: фотонные чипы и нейтральные атомы.

«Начало научно-технического проекта по созданию в России многокубитного, не менее 50 кубит, оптического квантового симулятора в интересах российской промышленности предполагается в сентябре этого года. Окончание — осенью 2021 года», — рассказал Гарбук РИА Новости.

Ранее Ura.ru сообщало о создании в России нового суперкомпьютера «Говорун», названного в честь известного математика Николая Говоруна.

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