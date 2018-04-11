Власти назвали имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

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Хабаровск, 11 апреля. Власти Хабаровского края назвали имена погибших при крушении вертолета Ми-8. На борту было шесть пилотов, все они погибли. Как уточнил замглавы региона Анатолий Литвинчук, среди пилотов были проверяющий, три командира второй пилот и бортмеханик.

Личности всех погибших установлены. Среди них: Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

Литвинчук подчеркнул, что главной задачей сейчас является оказание помощи родным погибших, а также оперативная работа по организации похорон. Заметил он, что помощь нужно оказать и работающим на месте правоохранителям: «погода неблагоприятная, необходимо разбить палатку».

«К работам привлечено более 200 человек, 30 единиц техники. Идет работа по поиску обломков вертолета», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 по местному времени (04.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны в Хабаровске.

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