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Происшествия
Власти назвали имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
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    Власти назвали имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

    9:07  11 Апреля 2018  /обновлено: 9:08  11 Апреля 2018
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    Власти назвали имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

    Хабаровск, 11 апреля. Власти Хабаровского края назвали имена погибших при крушении вертолета Ми-8. На борту было шесть пилотов, все они погибли. Как уточнил замглавы региона Анатолий Литвинчук, среди пилотов были проверяющий, три командира второй пилот и бортмеханик.

    Личности всех погибших установлены. Среди них: Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

    Литвинчук подчеркнул, что главной задачей сейчас является оказание помощи родным погибших, а также оперативная работа по организации похорон. Заметил он, что помощь нужно оказать и работающим на месте правоохранителям: «погода неблагоприятная, необходимо разбить палатку».

    «К работам привлечено более 200 человек, 30 единиц техники. Идет работа по поиску обломков вертолета», — добавил он в комментарии РИА Новости.

    Как сообщалось ранее, вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 по местному времени (04.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны в Хабаровске.

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    Автор: Алексей Громов
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    #ми-8 #крушение #хабаровск
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