Россиянам могут запретить курение электронных сигарет в кафе

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Москва, 11 апреля. Список мест, где россиянам запрещено курить электронные сигареты, может расшириться. Вейпы хотят запретить в кафе, учреждениях санитарно-курортного лечения, подъездах многоквартирных домов и других местах, где уже запрещено курение табачных изделий.

С соответствующим предложением выступает экспертный совет при правительстве РФ. Инициатива содержится в отзыве совета на законопроект Минпромторга о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции.

Как отмечают специалисты, от вейперов, курящих в общественных местах, страдают граждане, не пользующиеся электронными сигаретами. По мнению члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, регулирование использования вейпов должно зеркально отражать регулирование обычных сигарет, пишет газета «Известия».

«Электронные средства вредны, посетители ресторанов не должны вдыхать канцерогены и другие опасные для здоровья вещества», — пояснил он.

Инициативу экспертного совета при правительстве РФ и законопроект Минпромторга уже поддержали Федеральная антимонопольная служба, Минтруд и Минсельхоз. Против выступает только Минздрав: в ведомстве хотят разработать свой вариант законопроекта.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, в министерстве здравоохранения РФ предложили ужесточить антитабачный закон и запретить использование кальянов, трубок и сигаретной бумаги в гостиницах.

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