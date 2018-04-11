В Крыму заявили о готовности к борьбе с терроризмом в морском районе

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Симферополь, 11 апреля. В Крыму готовы к борьбе с терроризмом на морских объектах в Азово-Черноморском бассейне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

Согласно данным ведомства, одной из ключевых задач является обнаружение, предупреждение и пресечение террористических и экстремистских угроз в приграничных зонах. Для этого в Симферополе создан оперативный штаб в морском районе, которым командует начальник крымского погрануправления ФСБ России Юрий Звирык, передает РИА Новости.

Невзирая на то, что оперативный штаб сформирован относительно недавно, им уже проведено три командно-штабных учения, итоги которых свидетельствуют о готовности указанных структур к борьбе с терроризмом на морских объектах, следует из сообщения ведомства.

Главная задача оперативного штаба — организация планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

Напомним, пограничная служба Украины 25 марта задержала рыболовецкое судно «Норд» под флагом Российской Федерации в Азовском море с десятью членами экипажа — гражданами России. Судовладелец заявил, что судно задержано нелегально, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Крымское Управление ФСБ возбудило дело по статье («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»).

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