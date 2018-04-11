Страховые компании в России поборются с НПФ за выплату пенсий

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Москва, 11 апреля. К участию в концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) могут привлечь страховые компании. Как пишет газета «Известия», это обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова 19 марта.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, участники пенсионного рынка скептически отнеслись к этой идее. Они подчеркнули, что НПФ учитывают накопления на отдельном балансе, а страховые компании будут направлять их в состав собственного имущества.

Ранее Минфин и Центробанк России внесли в Кабмин концепцию ИПК в апреле 2017 года. Спустя месяц обсуждение было заморожено. Юргенс подчеркнул, что сейчас обсуждается вопрос, чтобы российские пенсионеры получали свой накопленный инвестиционный доход в ИПК не только через негосударственные пенсионные фонды, но и через страховые компании.

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