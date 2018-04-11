Следственный комитет возбудил новое дело по факту обстрела ВСУ в Донбассе

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Москва, 11 апреля. Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела по факту обстрела КПП «Еленовка» в Донбассе, в результате которого была ранена мирная жительница.

Прицельный огонь по КПП со стороны украинских военных был открыт 7 апреля. По данному факту Главным следственным управлением СК РРФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщила официальный спикер ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что полученные следствием данные свидетельствуют о том, что ВСУ действовали умышленно, с целью убийства мирных жителей.

Кроме того, Петренко напомнила о действовавшем в это время в Донбассе «пасхальном перемирии», заметив, что оно для Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины является лишь формальностью.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к его совершению.

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