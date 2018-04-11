Производителям хлеба в России ужесточат ГОСТы

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Москва, 11 апреля. В России разработали новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Как пишет газета «Известия», поправки разрешат производителям использовать только хлебопекарную муку. Как рассказали эксперты, сейчас в России в хлеб могут добавлять муку общего назначения, у которой показатели клейковины ниже, чем у хлебопекарной.

При этом, чтобы такое изделие имело товарный вид, муку также смешивают с различными технологическими добавками, влияние которых на здоровье человека может быть негативным. Эксперты добавили, что к качеству хлебопекарной муки более высокие требования, чем к муке общего назначения. Отмечается, что изменения в ГОСТ разработал НИИ хлебопекарной промышленности.

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