Сирия: около 12 тысяч боевиков с семьями покинули Думу с начала апреля

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Москва, 11 апреля. С начала апреля сирийский город Дума покинули около 12 тысяч боевиков с семьями, сообщает в среду Минобороны РФ.

«С 1 апреля 2018 года из города Думы вывезено 11 983 боевика и членов их семей», — уточняет ведомство.

Вывод боевиков из города Дума в Восточной Гуте проходит на основе договоренностей, достигнутых российским Центром по примирению враждующих сторон. Боевиков вывозят на автобусах по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Минобороны РФ проводит прямые трансляции вывода боевиков и членов их семей из Думы.

Напомним, накануне сообщалось, что Думу покинули более двух тысяч боевиков и членов их семей.

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