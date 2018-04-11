Сирия: более 165 тысяч человек выведены из Восточной Гуты

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Дамаск, 11 апреля. С начала действия режима гуманитарных пауз из сирийского региона Восточной Гуты было выведено более 165 тысяч мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 165 123 человек», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны РФ.

Напомним, «Газета.ru» писала, что некоторое время после введения режима гуманитарных пауз в Восточной Гуте боевики из радикальных группировок, которые контролировали анклав, не позволяли мирным жителям выйти через гумкоридоры — по тем, кто пытался выйти к сирийским войскам, открывался минометный огонь. Террористы согласились выпустить мирных жителей только после доставки первой партии гумпомощи от международных организаций.

Агентство Ura.ru, между тем, сообщило, что в настоящее время деоккупация Восточной Гуты завершена — в том числе мирными методами. Боевикам из группировки «Джейш аль-Ислам» было предложено эвакуироваться в выбранное ими место в Сирии и воспользоваться амнистией в рамках объявленного Дамаском проекта урегулирования в стране.

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