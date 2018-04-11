Внеочередные выборы президента стартовали в Азербайджане

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Баку, 11 апреля. Внеочередные президентские выборы стартовали в Азербайджане, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (07.00 по московскому времени).

Отмечается, что в голосовании, которое продлится до 19.00 по местному временен, могут принять участие свыше 5,3 млн граждан страны. В общей сложности открыто 5641 участков в 125 округах Азербайджана.

На президентский пост претендуют восемь кандидатов, в их числе — действующий глава республики Ильхам Алиев, который идет на выборы от партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).

Напомним, очередные президентские выборы в стране должны были пройти в октябре текущего года, но они были перенесены по указу лидера государства.

Напомним, президент страны будет избираться сроком на семь лет.

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