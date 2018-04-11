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Дочь Скрипаля под покровом ночи перевезли на военную базу — The Sun
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    Дочь Скрипаля под покровом ночи перевезли на военную базу — The Sun

    8:39  11 Апреля 2018
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    Дочь Скрипаля под покровом ночи перевезли на военную базу — The Sun

    Лондон, 11 апреля.  Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля минувшей ночью под охраной вывезли на военную базу. За состоянием ее здоровья наблюдают врачи расположенного там госпиталя.

    Об этом в среду сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на анонимный информированный источник. По его словам, в госпиталь на военную базу Скрипаль перевели для ее собственной защиты и наблюдения за здоровьем.

    «Эффекты от этого нервно-паралитического отравляющего вещества неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент, — заметил собеседник издания.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что о переводе Юлии Скрипаль «в безопасное место» британские СМИ сообщили еще 9 апреля. Кроме того, газета The Times распространила информацию о том, что Скрипали могут могут переехать из Великобритании в США под защиту ЦРУ и получить там новые личности

    По словам источника газеты, этот вариант обсуждается, чтобы «избежать новых попыток убийства» Скрипалей.

    Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери в начале марта. Премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому инциденту. При этом Лондон не предоставил никаких доказательств этому. В Москве эти обвинения категорически отвергают.

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    Автор: Алексей Громов
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