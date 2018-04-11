Синоптики рассказали о плохой видимости и осадках во время крушения Ми-8 в Хабаровске

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Хабаровск, 11 апреля. В момент крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске наблюдалась плохая видимость, снег с дождем и низкие облака. Об этом рассказал представитель ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Синоптик рассказал, что в момент катастрофы в Хабаровске утром в среду сложились неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждали о плохой видимости, снеге с дождем, наблюдали также низкие облака.

Как пишет РИА Новости, утром в Хабаровске облачность была на уровне 150 метров нижней границы разорванных облаков. Видимость сохранялась на уровне до трех километров, при этом были осадки. Напомним, вертолет авиакомпании «Восток» упал в среду в 11.30 по местному времени (04.30 мск). Он рухнул вдали от построек промышленной зоны, в пустыре. Погибли шесть человек.

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