Британка шокировала телезрителей, лишившись носа в прямом эфире

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Лондон, 11 апреля. Жительница Великобритании Джейн Хардман шокировала телезрителей, продемонстрировав в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year, что у нее отсутствует нос. Женщина перед телекамерой отстегнула протез и показала впадину носа.

Как рассказала британка, носа она лишилась в результате тяжкого аутоимунного заболевания, называемого гранулематоз Вегенера — при этом заболевании под ударом в первую очередь оказываются стенки мелких кровеносных сосудов, в результате чего развивается некроз тканей тела. Пугает, что в случае гранулематоза с поражением верхних дыхательных путей — как у Хардман — заболевание изначально напоминает просто упорный насморк.

Идеально напоминающий человеческий нос протез на лице британки удерживается с помощью специальных магнитов, отмечает «Инфореактор». Для того, чтобы его установить, британке потребовалась операция по вживлению магнитов в ткани лица.

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