Жители Крыма смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке

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Москва, 11 апреля. Жители Крыма, которые не находились на полуострове в 2014 году, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующая инициатива была внесена парламентариями от республики в Госдуму.

В пояснительной записке уточняется, что, согласно закону, гражданами РФ признаются все жители Крыма, постоянно проживающие на его территории до 18 марта 2014 года, однако те, кто в момент воссоединения полуострова с Россией по какой-либо причине не находился в Крыму и был снят с регистрации, сегодня не могут получить российское гражданство, пишет RT.

По мнению парламентариев, это становится препятствием для интеграции крымчан в российское общество и вызывает социальную напряженность. Накануне комитет Госдумы по делам национальностей поддержал предложение парламентариев от Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Однако Киев итогов народного волеизъявления не признает и по-прежнему считает Крым своей территорией. Ранее, как сообщало URA.RU, Киев заявил, что украинские пограничники будут задерживать все суда, которые входят в порты Крыма без согласования с Украиной.

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