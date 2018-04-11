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На российских дорогах появилась желтая разметка
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    На российских дорогах появилась желтая разметка

    8:19  11 Апреля 2018
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    На российских дорогах появилась желтая разметка

    Москва, 11 апреля. На российских дорогах впервые появилась желтая разделительная разметка. Как пишет газета «Известия», первыми ее смогут увидеть жители Мурманской области. Отмечается, что подобная разметка до начала лета также появится и в Карелии.

    Как пояснили в Росавтодоре, использование нового цвета рекомендовано ГОСТом, который вступит в силу в июне. Стандарт предполагает, что разметку будут использовать только на новых дорогах, либо на участках после ремонта.

    В документе прописано, что одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной разметки могут быть в России не только белого, но и желтого цвета.

    На российских дорогах появилась желтая разметка

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    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #дорога #разметка
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