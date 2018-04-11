На российских дорогах появилась желтая разметка

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Москва, 11 апреля. На российских дорогах впервые появилась желтая разделительная разметка. Как пишет газета «Известия», первыми ее смогут увидеть жители Мурманской области. Отмечается, что подобная разметка до начала лета также появится и в Карелии.

Как пояснили в Росавтодоре, использование нового цвета рекомендовано ГОСТом, который вступит в силу в июне. Стандарт предполагает, что разметку будут использовать только на новых дорогах, либо на участках после ремонта.

В документе прописано, что одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной разметки могут быть в России не только белого, но и желтого цвета.

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