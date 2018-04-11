Эксперт оценил шансы «Химок» в четвертьфинале плей-офф Евролиги против ЦСКА

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Москва, 11 апреля. Столичный ЦСКА занял первое место по итогам «регулярки» Евролиги. В четвертьфинале плей-офф красно-синие встретятся с подмосковными «Химками», которые пришли к финишу восьмыми.

Как отметил олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов, армейцы — «очевидные фавориты этой пары». Он отметил, что у команды Димитриса Итудиса подобрался очень боеспособный коллектив, пишут «Известия».

«Уверен, что у армейцев подобрался сильнейший состав за последнее время. Они лишились непредсказуемости и гениальности с уходом Милоша Теодосича, но приобрели стабильность после приобретения Серхио Родригеса. В команде очень высокая взаимозаменяемость», — рассказал Тараканов.

Эксперт также напомнил, что почти все баскетболисты в ЦСКА могут брать инициативу на себя. Однако у красно-синих есть и некоторые проблемы, о которых упомянул Тараканов.

«Единственная проблема, с которой может столкнуться московский клуб, — травма Кайла Хайнса. Он, по-видимому, пропустит эту серию. В начале января Кайл уезжал в США — клуб тут же уступил «Локомотив-Кубани» и в целом смотрелся в защите не так сильно», — объяснил он.

Напомним, четвертьфинальная серия до трех побед стартует 17 апреля.

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