Семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске выплатят по миллиону рублей
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Хабаровск, 11 апреля. Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске получат по миллиону рублей. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Хабаровского края.
Отмечается, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Ранее сообщалось, что родственникам погибших будет оказана помощь.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) вдали от построек промзоны в Хабаровске. На борту находились шесть человек, все они погибли. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.
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