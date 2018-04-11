11 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отправляют в Средиземноморье авианосную ударную группу

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Хабаровске, шесть человек погибли Сегодня утром в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Восток». Катастрофа произошла в 11.30 по местному времени (4.30 по Москве), воздушное судно упало в черте города. Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия. По словам автора ролика, причиной падения стало столкновение вертолета с вышкой из-за сильного тумана. По данным источника в оперативном штабе, на борту Ми-8 находились шесть человек, выживших нет.

США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» сегодня выйдет из Норфолка и отправится в Средиземное море. По данным СМИ, помимо флагмана в состав группы войдут еще семь судов: ракетный крейсер «Нормандия», эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман», а также «Фаррагут». Позже к ним должны присоединиться эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Предположительно, на кораблях служат около 6,5 тысяч американских военных. В Пентагоне переброску авианосной группы подтвердили, но назвали плановой.

Совбез ООН отклонил резолюцию России об отправке ОЗХО в Думу Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил проект резолюции России по Сирии. Документ в поддержку миссии ОЗХО в городе Дума не набрал необходимого количества голосов. За принятие резолюции проголосовали пятеро представителей, четверо выступили против, шестеро воздержались. Напомним, заседания Совбеза ООН было прервано для проведения консультаций по документу, предложенному российской стороной. Он касается расследования химической атаки в Думе. Ранее был отклонен проект резолюции США — по той же тематике.

Украина арестовала российское судно, добывавшее песок для Крыма Украинская прокуратура наложила арест на еще одно российское судно. Сообщается, что оно принадлежит компании Trans Services Maritime. Сейчас корабль находится в порту города Южный Одесской области. Арест был наложен в рамках дела о «незаконной добыче песка» в Крыму. Осадочная горная порода якобы использовалась для строительства Крымского моста. Официальный Twitter-аккаунт моста отреагировал на арест. «Песок для меня привозят по суше, — гласит сообщение, — так что получаем веселую сказку на ночь и очередной экземпляр в коллекцию #крымскиймостмифы».