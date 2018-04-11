Долгая пауза: Олланд рассказал, как Трамп обращался к нему за советом

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Париж, 11 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп в начале своего президентского срока просил на тот момент французского лидера Франсуа Олланда посоветовать ему ассистента. Об этом пишет издание Le Figaro.

???? «Il fait un pari qui n'est pas le bon». https://t.co/wKcf4nR1KD — Le Figaro (@Le_Figaro) April 10, 2018

Накануне были опубликованы фрагменты книги экс-лидера Франции Олланда «Уроки власти».

«Я не успел поработать с Трампом ввиду того, что между его избранием и моим уходом прошло всего шесть месяцев. За это время мы два раза побеседовали по телефону», — поделился воспоминаниями Олланд.

В ходе второй телефонной беседы, рассказал экс-глава Елисейского дворца, желая показать свое доверие, поинтересовался, не знает ли Олланд каких-нибудь советников, которые могли бы пополнить команду президента Соединенных Штатов.

Олланд, стараясь сохранить сдержанность, предложил кандидатуру бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Впрочем, в ответ последовала только «долгая пауза».

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