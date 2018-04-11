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В Киеве после заявления Меркель сравнили «Северный поток-2» с ягненком без кудрей
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    В Киеве после заявления Меркель сравнили «Северный поток-2» с ягненком без кудрей

    8:21  11 Апреля 2018
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    В Киеве после заявления Меркель сравнили «Северный поток-2» с ягненком без кудрейКиев, 11 апреля. «Нафтогаз» отреагировал на заявление канцлера Германии о будущем российского газотранспортного проекта «Северный поток-2», в котором, по ее словам, есть политическая составляющая. В Киеве не могли этому не обрадоваться, назвав комментарий Меркель «хорошей новостью». Сообщение об это появилось на официальной странице украинская компании в Facebook.

    «Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток-2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины», — утверждают в «Нафтогазе».

    Кроме того, в сообщении руководство компании выразило надежду, что новая позиция Берлдина поможет властям Евросоюза определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, ранее принятых Еврокомиссией и Европарламентом.

    В заключении в «Нафтогазе» заметили, что «Северный поток-2» перестают называть чисто коммерческим делом «даже его традиционные сторонники».

    «Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — резюмировали в компании.

    Напомним,  9 апреля украинский президент Петр Порошенко предложил Берлину вместо «Северного потока-2» пустить газ через Украину. На следующий день Меркель на совместеном брифинге с ним заявила, что реализация проекта невозможна без определения будущего украинского транзита.

    При этом 9 же апреля она обсудила «Северный поток-2»в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В этой связи она добавила: «Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины».

    «Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса», — подчеркнула канцлер.

    Разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" на территории Германии федеральное ведомство ФРГ по судоходству и гидрографии выдало в конце марта. «Северный поток-2»  должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #меркель #россия #киев #украина #северный поток-2 #германия #нафтогаз
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