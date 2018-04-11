В Киеве после заявления Меркель сравнили «Северный поток-2» с ягненком без кудрей

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Киев, 11 апреля. «Нафтогаз» отреагировал на заявление канцлера Германии о будущем российского газотранспортного проекта «Северный поток-2», в котором, по ее словам, есть политическая составляющая. В Киеве не могли этому не обрадоваться, назвав комментарий Меркель «хорошей новостью». Сообщение об это появилось на официальной странице украинская компании в Facebook.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток-2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины», — утверждают в «Нафтогазе».

Кроме того, в сообщении руководство компании выразило надежду, что новая позиция Берлдина поможет властям Евросоюза определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, ранее принятых Еврокомиссией и Европарламентом.

В заключении в «Нафтогазе» заметили, что «Северный поток-2» перестают называть чисто коммерческим делом «даже его традиционные сторонники».

«Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — резюмировали в компании.

Напомним, 9 апреля украинский президент Петр Порошенко предложил Берлину вместо «Северного потока-2» пустить газ через Украину. На следующий день Меркель на совместеном брифинге с ним заявила, что реализация проекта невозможна без определения будущего украинского транзита.

При этом 9 же апреля она обсудила «Северный поток-2»в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В этой связи она добавила: «Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины».

«Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса», — подчеркнула канцлер.

Разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" на территории Германии федеральное ведомство ФРГ по судоходству и гидрографии выдало в конце марта. «Северный поток-2» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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