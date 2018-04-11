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Россия примет новых дипломатов стран Запада вместо высланных
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    Россия примет новых дипломатов стран Запада вместо высланных

    8:20  11 Апреля 2018
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    Россия примет новых дипломатов стран Запада вместо высланных

    Москва, 11 апреля. Россия готова принять новых дипломатов из западных стран, которые заменят представителей, высланных Россией в рамках ответных санкций вокруг «дела Скрипаля». МИД РФ также намерен пополнить состав своих представительств за рубежом, восстановив численность дипломатов, необходимых для нормальной работы посольств и консульств.

    Напомним, в рамках скандала вокруг инцидента в Солсбери — вину за который премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не дожидаясь завершения расследования, возложила на Россию — из стран Запада были высланы 150 российских дипломатических работников. Россия в ответ провела ответные высылки. При этом Великобритания станет единственной страной, которая не может восстановить кадровый состав своего дипломатического корпуса в России.

    «В случае с Великобританией мы уравняли количество их сотрудников с тем, которое работает в наших загранучреждениях. Поэтому вместо высланных 73 сотрудников Лондон сможет заменить лишь 23 человека. Мы, в свою очередь, также планируем пополнить наш дипсостав», — рассказал источник газеты «Известия» в МИД РФ.

    Ряд западных стран уже подтвердили готовность к новому обмену дипломатами после скандала — в том числе, Чехия, которая с извинениями выслала двух российских дипломатов и одного торгового представителя, и Соединенные Штаты, которые безо всяких извинений и активно поддерживая позицию Великобритании по инциденту в Солсбери выслали больше всех россиян — сразу 60 человек.

    «Российская Федерация не уведомляла нас о намерении сократить общее число кадрового состава, установленное для дипмиссии США в России, — отметила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан. — Мы исходим из того, что Соединенные Штаты могут запросить аккредитацию для новых сотрудников нашей дипмиссии, чтобы заполнить должности высланных из России дипломатов».

     Россия примет новых дипломатов стран Запада вместо высланных

    «Прага также будет стремиться к тому, чтобы заполнить вакантные места в РФ, так как в целом у нас там и так мало людей. Конечно, это займет некоторое время», — подтвердила представитель МИД Чехии Михаела Лагронова.

    Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что в Великобритании была выписана жертва из больницы вторая жертва отравления в Солсбери, дочь экс-разведчика ГРУ Юлия Скрипаль. Британские власти до сих пор не предъявили ее публике, однако она смогла поговорить со своей двоюродной сестрой Викторией.

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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