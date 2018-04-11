 Россия примет новых дипломатов стран Запада вместо высланных

В закладки

Москва, 11 апреля. Россия готова принять новых дипломатов из западных стран, которые заменят представителей, высланных Россией в рамках ответных санкций вокруг «дела Скрипаля». МИД РФ также намерен пополнить состав своих представительств за рубежом, восстановив численность дипломатов, необходимых для нормальной работы посольств и консульств.

Напомним, в рамках скандала вокруг инцидента в Солсбери — вину за который премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не дожидаясь завершения расследования, возложила на Россию — из стран Запада были высланы 150 российских дипломатических работников. Россия в ответ провела ответные высылки. При этом Великобритания станет единственной страной, которая не может восстановить кадровый состав своего дипломатического корпуса в России.

«В случае с Великобританией мы уравняли количество их сотрудников с тем, которое работает в наших загранучреждениях. Поэтому вместо высланных 73 сотрудников Лондон сможет заменить лишь 23 человека. Мы, в свою очередь, также планируем пополнить наш дипсостав», — рассказал источник газеты «Известия» в МИД РФ.

Ряд западных стран уже подтвердили готовность к новому обмену дипломатами после скандала — в том числе, Чехия, которая с извинениями выслала двух российских дипломатов и одного торгового представителя, и Соединенные Штаты, которые безо всяких извинений и активно поддерживая позицию Великобритании по инциденту в Солсбери выслали больше всех россиян — сразу 60 человек.

«Российская Федерация не уведомляла нас о намерении сократить общее число кадрового состава, установленное для дипмиссии США в России, — отметила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан. — Мы исходим из того, что Соединенные Штаты могут запросить аккредитацию для новых сотрудников нашей дипмиссии, чтобы заполнить должности высланных из России дипломатов».

«Прага также будет стремиться к тому, чтобы заполнить вакантные места в РФ, так как в целом у нас там и так мало людей. Конечно, это займет некоторое время», — подтвердила представитель МИД Чехии Михаела Лагронова.

Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что в Великобритании была выписана жертва из больницы вторая жертва отравления в Солсбери, дочь экс-разведчика ГРУ Юлия Скрипаль. Британские власти до сих пор не предъявили ее публике, однако она смогла поговорить со своей двоюродной сестрой Викторией.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.