Военнослужащий ЛНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Донбассе

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Луганск, 11 апреля. При обстреле со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки был ранен один военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что всего за последние 24 часа ВСУ нарушили режим прекращения огня пять раз. Огонь велся с использованием минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов (СПГ, АГС), вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории ЛНР было выпущено 66 снарядов.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

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