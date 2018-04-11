Обнаружен новый вирус, который распространяется через файлы Word

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Вашингтон, 11 апреля. Эксперты компании Menlo Security зафиксировали волну кибератак на финансовые и IT-организации в Соединенных Штатах Америки и на Ближнем Востоке.

Как пишет TreatPost, нападение ведется новым методом, использующим уязвимость Microsoft Word. Отмечается, что вредоносные документы высылают на электронные адреса сотрудников крупных компаний. Они приходят в фишинговых письмах.

Как пишут СМИ, теги HTML с зараженными элементами содержатся в файлах в формате docx. Сразу по попаданию в устройство, они запускают программу FormBook, тем самым передавая хакерам контроль над функционалом компьютера.

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