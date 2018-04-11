Россия изучает возможность расчета за нефть с Турцией и Ираном в национальных валютах

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Москва, 11 апреля. Глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва изучает возможность принятия национальных валют в своих нефтяных сделках с Анкарой и Тегераном.

«Существует общее понимание необходимости перехода к использованию национальных валют в наших сделках. В этом есть необходимость, а также желание с обеих сторон», — подчеркнул российский министр.

Глава энергетического ведомства указал, что такие действия требуют некоторых изменений в финансовом, экономическом и банковском секторах.

В том случае, если предложение будет реализовано, по соглашению участвующих фирм, надо будет изучить возможное преобразование этих валют для упрощения их использования в дальнейшем, передает ТАСС.

В минувшем году центральные банковские учреждения Ирана и Турции подписали договор о коммерческом использовании своих национальных валют с целью улучшения торговых отношений, содействуя двусторонней торговле и ликвидации доллара и евро из экономических операций. В марте 2018 года Иран запретил использование американской национальной валюты в своем импорте.

Как сообщала «Газета.Ru», на данный момент иранские власти ведут переговоры с Москвой о продолжении сотрудничества, направленного на стабилизацию мировой торговли энергией.

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