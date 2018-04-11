Стало известно, где и в какой валюте россияне хранят сбережения

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Москва, 11 апреля. Россияне к началу 2018 года сократили свои сбережения по сравнению с 2017 годом, однако по-прежнему хотят их хранить в рублях, а не в валюте. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». Отмечается, что чаще всего жители России хранят сбережения в виде наличности и банковских вкладов, а не акций.

В исследовании холдинга приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах.

Исследователи задавали респондентам вопросы о наличии сбережений и интересовались, в какой форме предпочитают хранить деньги россияне. О наличии сбережений в 2018 году рассказали 48% опрошенных (в 2017 году было 57%). Доля россиян, хранящих деньги в рублях, не изменилась – 79%. Для сравнения: в 2016 году в национальной валюте свои сбережения хранили 88% граждан, в 2015 году — 80%.

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