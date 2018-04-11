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Эксперт рассказал, каким должен быть размер пенсии у граждан России
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    Эксперт рассказал, каким должен быть размер пенсии у граждан России

    7:53  11 Апреля 2018
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    Эксперт рассказал, каким должен быть размер пенсии у граждан России

    Москва, 11 апреля. В настоящее в соответствии с международной практикой соотношение между доходами, которые человек получал за время своей карьеры, и уровнем пенсионных выплат составляет от 40% до 80%. В России, как отмечает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин, показатель выплат по страховой пенсии составляет 55–60%, находясь в пределах среднемировых значений.

    Тем не менее, большинство россиян воспринимают пенсии в России как низкие, отмечает эксперт — как в абсолютном размере, так и по отношению к зарплате. В ходе круглого стола эксперт назвал несколько причин, по которым российская пенсионная система не может удовлетворить запросов пожилых россиян.

    Одной из важных причин, по мнению Горлина, является низкая дифференциация пенсий — из-за наличия фиксированной части, которая служит в качестве инструмента защиты от бедности, «неважно, человек работал 10 лет или 40 лет, получал зарплату 30 тыс. или 50 тыс. рублей — размер пенсионных выплат будет различаться незначительно».

    «Помимо защиты от бедности на пенсионную систему возложено еще множество  несвойственных ей функций, — считает эксперт. — Мы дотируем через нее бизнес по тарифам, дотируем финансированием досрочных пенсий. А еще мы дотируем Минобороны, МИД, работу на Севере».

    Также рост пенсионных выплат ограничивается проблемами, лежащими вне пенсионной системы, считает эксперт: «Это проблемы в эффективности экономики, невысокая производительность, препятствующая большому росту зарплат, большой объем скрытой оплаты труда».

    Эксперт рассказал, каким должен быть размер пенсии у граждан России

    Но внутри пенсионной системы также есть собственные проблемы, уверен Юрий Горлин: дело в том, что в России пенсионный возраст — один из самых низких в мире, однако при этом требования к стажу «не отвечают требованиям сбалансированности пенсионной системы».

    Эксперты на круглом столе сошлись на том, что деньги для пенсионной системы должен дать бизнес — вместо того, чтобы создавать льготы для бизнеса за счет пенсионной системы, поддержка бизнеса должна осуществляться за счет целевых программ Минфина и Минэкономразвития, отмечают «Известия».

    «При этом надо понимать, что эти льготы бизнесу компенсируются пенсионной системе за счет соответствующего трансферта федерального бюджета. При отмене льгот вырастут поступления от страховых взносов,  но на эту же сумму сократится бюджетный трансферт. На  пенсиях это никак не скажется, — отметил Юрий Горлин. — Но это не означает, что не надо отменять льготы. Это снизит зависимость пенсионной системы от трансфертов и повысит ее устойчивость».

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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