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Москва, 11 апреля. Для Европейского союза (ЕС) весьма необходимо было бы любой ценой заморозить или разрешить конфликт на юго-востоке Украины. Об этом заявил член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Он подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимым решение ситуации силовым путем.

«Даже ценой создания двух «Украин» — пророссийской и прозападной. Для Брюсселя неприемлемым является именно военный конфликт и постоянное спонсирование украинской экономики с крайне низким эффектом, учитывая воровство и разбазаривание денег Киевом», — считает эксперт.

Безпалько также отметил, что Брюссель во многом вынужден выполнять указания из «вашингтонского обкома», сообщает «Свободная пресса».

Как сообщала «Газета.Ru» ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в рамках встречи с главой Украины Петром Порошенко заявила, что в следующем месяце в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции по Донбассу без участия России.

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