В Болгарии умер автор хитов Киркорова

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Москва, 11 апреля. Российский певец Филипп Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора, автора его первых песен Тончо Русева.

Об этом она написал в Instagram. По словам артиста, композитор скончался на 86 году жизни. Киркоров уточнил, что Русев был автором его первых песен, которые принесли ему успех и популярность. Это «Синдбад-Мореход», «Днем и ночью», дуэт с Ани Лорак «Спроси у моря», «Ты, ты, ты». Киркоров принес соболезнования членам семьи Русева, а также всему болгарскому народу.

Как рассказала семья Русева на его странице в Facebook, композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения. Напомним, на российской эстраде песни Русева исполняли Филипп Киркоров, София Ротару.

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