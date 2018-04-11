Губернатор Хабаровского края обещал помочь семьям погибших при крушении вертолета Ми-8

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Хабаровск, 11 апреля. Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске окажут помощь. Об этом рассказал глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По его словам, в ближайшее время в правительстве Хабаровского края пройдет заседание комиссии по ЧС. Как пишет РИА Новости, губернатор также поручил тщательно расследовать причины аварии. Он поручил оказать содействие правоохранительным органам, а медикам — провести эксгумацию тел.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал в районе улицы Выборгской в Хабаровске в 11:30 среды по местному времени (04:30 мск). На борту воздушного судна находились шесть человек, все они погибли. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

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