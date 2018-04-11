Кадровая пертурбация в «Динамо»: Смертин может уйти с поста исполнительного директора клуба

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Москва, 11 апреля. Заседания советов директоров пройдут в среду в футбольном и хоккейном клубах «Динамо», в ходе которых может произойти ряд кадровых перестановок. Речь идет прежде всего о том, что в футбольном «Динамо» поста исполнительного директора может лишиться Алексей Смертин.

По информации «Известий», 42-летний функционер уже подал в отставку, его заявление будет рассмотрено руководством.

Экс-капитан сборной России Смертин отказался комментировать ситуацию, однако подтвердил, что будет присутствовать на заседании.

«На самом совете директоров присутствовать буду», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам источника издания, уход Смертина может стать продолжением рокировок в руководстве «Динамо», начавшихся с увольнения генерального директора Евгения Муравьева в конце прошлого месяца.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал, что увольнение Муравьева связано с работой самого экс-генерального директора, и отметил, что ее итоги изучают правоохранительные органы.

«В ряде документов по сделкам, инициированным Муравьевым, стоит подпись Смертина», — рассказал Стржалковский, добавив, что Смертина ни в чем не подозревают.

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