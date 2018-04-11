С-400 против F-22 Raptor: СМИ назвали оружие России и США в случае столкновения в Сирии

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Москва, 11 апреля. В случае военного столкновения в Сирии США могут применить крылатые ракеты Tomahawk или AGM-86B.

Об этом пишет The National Interest. Отмечается, что американская армия также может применить бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. При этом издание также назвало российское оружие, которое может быть использовано в Сирии. Как пишут СМИ, российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут их перехватить, однако военные РФ могут ответить крылатыми ракетами Х-101, а также бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.

По мнению экспертов, РФ также может применить ракеты «Калибр» морского базирования. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном применении американской армией силы в ответ на якобы имевшее место 7 апреля применение правительственными войсками хлора в Думе.

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