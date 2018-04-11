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Ученые нашли причину распространения заразной формы рака
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    Ученые нашли причину распространения заразной формы рака

    7:14  11 Апреля 2018
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    Ученые нашли причину распространения заразной формы рака

    Лондон, 11 апреля. Научные сотрудники из Кембриджского университета рассказали о двух видах трансмиссивного злокачественного заболевания, которое поражает тасманийского дьявола. Британские эксперты выяснили причины, по которым этот вид млекопитающих более восприимчив к заразному раку.

    Отмечается, что на сегодняшний день известно восемь видов трансмиссивной онкологии, которая поражает собак, сумчатых тасманийских дьяволов, а также морских двустворчатых моллюсков. Эксперты полагают, что так как это заболевание крайне редко, сумчатые получили его нечаянно. Впрочем, открытие второго типа заразных злокачественных опухолей свидетельствовало о том, что тасманийский дьявол имеет особенности, которые делают его уязвимым перед заболеванием.

    Выяснилось, что появлению двух разновидностей рака способствуют практически индифферентные мутации, а развиваются опухоли из почти одних и тех же тканей. Так как животные часто кусают друг друга за морду, когда, например, борются за еду, опухоли могут развиваться из клеток, участвующих в заживлении пораженных участков, пишут «Дни.ру».

    Британские специалисты также считают, что распространению опухолей могли способствовать люди, из-за которых численность тасманийских дьяволов резко упала, а в итоге сократилось генетическое разнообразие, которое нужно для привыкания иммунной системы к злокачественным клеткам.

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    Автор: Дана Балан
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    #ученые #великобритания #опухоль
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