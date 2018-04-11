Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: что известно к данному часу

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Хабаровск, 11 апреля. В настоящее время сотрудники спасательных служб завершили поисковые работы на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 в Хабаровске. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли — это подтвердил источник Федерального агентства новостей.

Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Восток», упал во время выполнения полета в среду, около 11.30 по местному времени (4.30 в Москве) в районе улиц Антенная и Хирургическая.

Известно, что в районе падения вертолета находится большой пустырь, на котором разбито антенное поле — предположительно, Ми-8 зацепился за одну из мачт, что и привело к падению. Погодные условия в районе падения были крайне неблагоприятными — сильный ветер и снег с дождем. При падении вертолет загорелся и практически разрушился от огня, пожарные использовали большое количество пены для ликвидации горения. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

В связи с происшествием Следственным комитетом в регионе возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводится проверка. В настоящее время рассматриваются три версии падения Ми-8 авиакомпании «Восток» — вертолет мог потерпеть крушение вследствие погодных условий, из-за технической неисправности воздушного судна или в результате ошибки пилотирования. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили на месте крушения два бортовых самописца разбившегося Ми-8 — анализ их записей позволит сделать дополнительные выводы по трагедии.

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