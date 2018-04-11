Спасатели обнаружили оба черных ящика вертолета, разбившегося в Хабаровске

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Хабаровск, 11 апреля. Спасателям, работающим на месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске, удалось обнаружить оба бортовых самописца разбившегося воздушного судна.

Сообщается, что найденные черные ящики будут переданы следственной группе.

В настоящее время поисковые работы на месте крушения Ми-8 завершены, на месте работают следователи и судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» утром в среду потерпел крушение на пустыре в районе ул. Выборгской в Хабаровске. Очевидцы случившегося рассказали, что воздушное судно задело вышку из-за сильного тумана. На борту находилось шесть человек, все они погибли. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет назвал предварительные причины падения Ми-8 в Хабаровске.

«Причины рассматриваем стандартные — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота», — сказал представитель следствия.

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