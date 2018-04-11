Очевидцы рассказали о взрыве в районе падения вертолета Ми-8 в Хабаровске

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Хабаровск, 11 апреля. Очевидцы крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске рассказали, что слышали взрыв в районе катастрофы.

«Мы в начале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым», — рассказали РИА Новости работники цеха, расположенного неподалеку.

Напомним, что вертолет Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Восток», потерпел крушение на пустыре между улицами Антенная — Хирургическая в 11.30 (4.30 по московскому времени). На борту находилось шесть человек экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

На месте работают экстренные службы и оперативная группа управления МЧС по региону.

Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования, говорится в материале Deita.ru.

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